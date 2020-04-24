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    Sedat Şahin hakkında hazırlanan iddianameden: 'Fabrika sahibini infaz timiyle korkuttular'

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004241041900391-sedat-sahin-hakkinda-hazirlanan-iddianameden-fabrika-sahibini-infaz-timiyle-korkuttular/

    Sedat Şahin’in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik hazırlanan 374 sayfalık iddianamede, çok sayıda iş insanına yönelik eylemler de sıralandı. Fabrika sahibi Muzaffer Selçuklar, ödeme yapması için 'infaz timi' ile korkutulmaya çalışıldı. Galeri sahibi Necmettin Şafak Gerçin’e ulaşılamayınca arkadaşı vuruldu.

    Tutuklu bulunan Sedat Şahin ve adamlarına yönelik üç yıl önce yapılan operasyon sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 21 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüphelilere yönelik suçlamalar 31 ayrı eylemde sıralandı.

    Dosyada şikayetçi olarak alan isimlerden biri de Messa Mekanik Mühendislik’in eski sahibi Muzaffer Selçuklar. Olayın yaşandığı Ocak 2018’de, havalandırma sistemleri yapan Messa’nın sahibi olan Selçuklar’a ait çek defteri kayboldu. Selçuklar, çeklerin kaybolduğuna dair hem bankaya hem savcılığa başvuruda bulundu.

    'Elimde çekin var'

    Çeklerin kaybolmasından bir süre sonra, farklı kişiler Selçuklar’ı aramaya başladı. Selçuklar’ı arayan kişilerden biri de Volkan Aykaç oldu. Aykaç, telefonla görüştüğü Selçuklar’a, “Elimde 120 bin TL’lik çekin var. Bu çeki derhal öde” diyerek tehdit etti. İkili telefonda tartışırken Aykaç ve beraberindeki 3 kişi şirketin Sultanbeyli’de bulunan adresine baskın yaptı.

    'Polise bildirme'

    Selçuklar daha sonra yaptığı araştırmada, Aykaç’ı kendisine yönlendiren kişinin Ednan Altun isimli tanıdığı bir kişi olduğunu belirledi. Selçuklar daha sonra, savcılık iddianamesinde 10 kişilik yönetici listesinde yer alan Aziz Korhan Sarıbıyık’a konuyu aktardı.

    Selçuklar, iş yerine baskına gelen kişilerin kamera kayıtlarını, fotoğraflarını ve telefon numaralarını Sarıbıyık’a iletti. Sarıbıyık kısa süre sonra Selçuklar’ı arayarak “Bu şahıslar hakkında sakın savcılığa veya polise suç duyurusunda bulunma. Ben bu şahısları tanıyorum, ben konuşup sana haber vereceğim” dedi. Selçuklar ise, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

    'Bunlar infaz timi'

    Bu görüşmeden 3 gün sonra Sarıbıyık bir kez daha Selçuklar’ı aradı ve Kavacık’taki ofisine davet etti. Sarıbıyık ofiste Selçuklar’a “Bu şahıslar infaz timi, seni de infaz ederler, infaz etmek için senin iş yerine gelmişler… Bu 120 bin lirayı hemen ve derhal bu şahıslara öde, yoksa seni öldürürler” dedi.

    'Sonucuna katlanırsın'

    Selçuklar ise kimseye borcu olmadığını belirterek ayağa kalktı. Bu esnada Sarıbıyık, “Sen bilirsin, bu parayı ödemezsen sonucuna katlanırsın” dedi. Selçuklar, olay ile ilgili emniyete de başvurdu. Ancak daha sonra İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyon sonrası Selçuklar’ı tehdit ederek para almayan çalışan kişiler yakalandı.

    Baskına giden Volkan Aykaç, Enver Kurt, Semih Kaplan’ın yanı sıra Ednan Altun, Ali Şimşek, Cengiz Şahin, Aziz Korhan Sarıbıyık, Bülent Gezgin ve Sedat Şahin şüpheli olarak dosyada yer aldı.

    'Arkadaşını vurdular'

    Lamborghini, Porsche, Ferrari gibi lüks otomobillerin kiralama işini yapan Necmettin Şafak Gerçin de dosyada yer alan bir diğer şikayetçi. İddianameye göre, Gerçin bir süre önce Şahin’lere ait bir teknenin satışına aracılık yaptı. Satış işlemi sorunsuz tamamlansa da suç örgütünün yönetici kadrosunda yer aldığı iddia edilen Bahadır Şahin, Gerçin’den 1 milyon euro istedi.

    Şahin ve adamları Gerçin’e yönelik bir dizi tehditte bulundu. Gerçin’in izini sürmek için evi ve iş yeri önünde pusu kuran örgüt üyeleri, Gerçin’in arkadaşı Denizhan Çiçek’e ayaklarından silahla yaraladı.

    İddianamede, 28 Mart 2018’de sabaha doğru, Ortaköy’de bulunan bir barın kapısında öldürülen Alkan Uçarer’in de Şahinler suç örgütünün üyesi olduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, Uçarer’in, barın güvenliğini sağlayan kişilere ateş açtığını, bu esnada yaşanan çatışma sorası öldürüldüğü kaydedildi.

    Etiketler:
    iddianame, suç örgütü, infaz, Sedat Şahin
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