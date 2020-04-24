TOKİ kuraları yeniden çekilecek

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan Salı günü yeniden başlayacak. Çekiliş TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) yapılan açıklamada, 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı açıklandı.

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.