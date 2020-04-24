Kaftancıoğlu'ndan Misvak karikatürüne yanıt: Çizerin kalemine, emeğine sağlık

Misvak dergisi, iki gün önce Kaftancıoğlu’nu çizgiroman kahramanı Batman’in en büyük düşmanı olan 'Joker' karakteri şeklinde karikatürize etmişti.
Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “‘Sizi mahkemeye…’ şaka şaka. Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü, Çizerin kalemine, emeğine sağlık” dedi.
“Sizi mahkemeye... “ şaka şaka— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 24, 2020
Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü:)
Çizerin kalemine, emeğine sağlık pic.twitter.com/gNlyKYUu6C
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