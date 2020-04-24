3 aylık köpeği yere vurarak öldüren kişi yakalandı

İstanbul'da 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli bir lastikçide 'kendisini rahatsız ettiği' gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.