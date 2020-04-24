Serdar Ortaç: Başkan Erdoğan'ın özel bankalara eleştirisine sonuna kadar katılıyorum

Şarkıcı Serdar Ortaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak Sabah'tan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. "Maddi durumum basına yansıdığı gibi kötü değil" diyen Ortaç, ödemelerinin çok olduğunu, bu yüzden de zorlandığını belirtti.

"Çalışanlarımın maaşları var, ailemin sorumluluğu var, kira da ödüyorum" ifadesini kullanan Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Halkbank'tan kredi de çekmiştim ama Allah razı olsun yöneticilerimizden, onlar sayesinde kamu bankasından aldığım kredim hazirana kadar ertelendi. Bankaya dilekçe verdim ve kredimi ertelediler. Aynı özveriyi özel bankalardan da bekliyorum. Müşterilerine böyle yaklaşmaları gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın özel bankalara eleştirisine sonuna kadar katılıyorum. Özel bankalar şu an elini taşın altına koymayacaksa ne zaman koyacak? Bakın Halkbank, hem faizi uygun oranda verdi, hem de erteledi. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, ben de zorlanıyorum ama tekrar söylüyorum; ne iflas ettim, ne de maddi açıdan kötü bir durumdayım."

'Başkan Erdoğan her şeyin en doğrusunu yaptı'

Karantina günlerini nasıl geçirdiğini de anlatan Ortaç, "Tüm gün beste yapıyorum ve evden hiç dışarı çıkmamaya çalışıyorum" dedi. Bu günlerde sağlığın kıymetini daha iyi anlaşılması gerektiğini de belirten Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok zor günlerden geçiyoruz ama bunları aşacağız millet olarak. Sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanımız bizim için gece-gündüz mücadele ediyor. Türkiye sağlık alanında ne kadar başarılı olduğunu da dünyaya bir kere daha gösterdi. Şehir hastanelerimizle, sağlık alanındaki başarılarımızla ne kadar övünsek az. Başkan Erdoğan, tüm dünyanın takdirini topladı. Geçmişte bazıları diyordu ya 'Ne gerek var bu kadar çok yataklı hastanelere?' diye. Bakın işte ne kadar gerekliymiş şimdi çok daha iyi anladık. Muhteşem bir noktadayız sağlık alanında. Bundan daha iyisi yapılamazdı. Geleceği okuyarak bu projeleri hayata geçirdiler. Şehir hastanelerine itiraz edenlerin ne kadar haksız olduğunu herkes görüyor. Başkan Erdoğan her şeyin en doğrusunu yaptı. Buradan tüm sağlık çalışanlarımıza da Sağlık Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum."