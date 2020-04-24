Odatv yöneticileri hakkında iddianame tamamlandı: Gazetecilere 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre Odatvde yayımlanan ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı’ başlıklı haber nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.
Savcılık, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç, Yeniyaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeniyaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Birgün yazarı Erk Acarer, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. hakkında iddianame düzenledi.
8 kişi hakkında 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama', 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' iddiasıyla 7 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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