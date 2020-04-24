Odatv yöneticileri hakkında iddianame tamamlandı: Gazetecilere 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubu ile cenazesine katılan meslektaşlarının kimliğinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.