Gaziemir Belediye Başkanı'nın eşi, koronavirüse yakalandı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, geçen günlerde eşiyle birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin sonuçlarını aldıklarını, kendi testinin negatif eşi Deniz Arda'nın testinin ise pozitif olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Değerli dostlarım, önceki gün yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Benim test sonucum negatif çıkarken eşim Deniz Arda'nın test sonucu maalesef pozitif çıktı. Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, hastalığa ilişkin herhangi bir semptomu yok. Tedavisi evimizde sürecek. Virüsün, her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim. Lütfen siz de tüm tedbirleri rehavete kapılmadan almaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinleyerek bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Başta Sayın Neptün Soyer olmak üzere arayan, soran, iyi dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verildi.