İçişleri Bakanlığı'ndan Ağababa'nın 'Atatürk'ün resmi yok' paylaşımına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın sosyal medya hesabından yaptığı "100.Kuruluş Yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" paylaşıma yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Ağbaba'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından; 'Yer: İçişleri Bakanlığı. 100.Kuruluş Yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok' ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" ifadeleri kullanıldı.

23 Nisan’ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür. — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 24, 2020

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