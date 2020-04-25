65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının hafta sonları üç saatliğine esnetilebileceği belirtildi. Buna göre 65 yaş üstü kişiler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

İyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmesiyle birlikte hükümet koronavirüs tedbirleriyle ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. Bu kapsamda AK Parti MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, yaklaşık bir aydır sokağa çıkmayan 65 yaş üstü kişileri kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor.

Kamuoyundan da gelen talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor.

Hürriyet'ten Nurcan Babacan'ın haberine göre, bu plan, sokağa çıkmanın günde üç saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek.

Valilere ramazan talimatı

Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayanilgilendiriyor.

Ayrıca ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere de talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak.

İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye’nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı.

Ücretli maske satışı ele alındı

Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantıda konuşuldu. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam edilirken, firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı.

Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.