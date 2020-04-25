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    Turist-Turizm-Tatil

    Salgın sonrası turizmin yol haritası belli oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (345)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004251041905521-salgin-sonrasi-turizmin-yol-haritasi-belli-oldu/

    Türkiye'de koronavirüs sonrasında turizmin hızla toparlanabilmesi için yol haritası oluşturuldu. Buna göre ilk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek, sahillerdeki şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak. Eğlence mekânları için tedbir alınacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak.

    Koronavirüs karantinası sonrası kademe kademe rahatlama yaşanacak sektörlerin başında gelen turizm için yol haritası belli oldu. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, hükümetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sektör temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonrasında bir plan belirlendi.

    Buna göre, oteller önlemlerini alarak mayıs sonu açılmaya başlayabilecek. Otellerde açık büfenin açılmaması, kapasitenin yarısının kabul edilmesi ve her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilmesi planlanıyor.

    Aileye özel bina ve sahil seçeceği

    Sadece otellerde değil bölgedeki restoran ve eğlence mekanlarında da bazı tedbirlerin alınması planlanıyor. İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafetle servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınması bekleniyor. Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilecek. İşletmelerde sağlık personelinin sayısı da artırılacak. Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak.

    Akyaka, Selimiye, Bozburun gibi küçük turizm yerleşkelerinde apart ve pansiyonlarda ramazan bayramı sonrası itibariyle yoğunluk bekleniyor. Şezlong sayısının yarı yarıya düşmesi, günübirlik düzenlenen yat ve bölge turlarında ise sınırlamaya gidilmesi planlanıyor. Fazla turistin tekneye binmemesi için denetleme artacak. Aynı uygulama günübirlik yat turları için de olacak.

    Mayıs sonu için hazırlık başladı

    Belediyeler ve işletmeler, mayıs ayının sonu için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bazı belediyeler sahil şeritlerinde yenilemeler yaparken oteller ise konseptlerlerinde değişikliğe gidiyor. Bazı oteller aileye özel sahil ve dinlenme alanları oluşturmak için inşaata başladı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (345)
    Etiketler:
    Tatil, Açık büfe, şezlong, Sosyal mesafe, Otel, Turizm, Koronavirüs
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