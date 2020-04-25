MSB: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q8XpchRojL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2020

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