Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 25, 2020
Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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