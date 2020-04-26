Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap: Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de kamuoyuyla paylaşılan vakaların sadece PCR testi pozitif çıkan hastalar olduğunu belirterek, mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronovirüs Bilim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Azap, Medyascope'tan Fırat Fıstık'a salgınla ilgili açıklamalarda bulundu.

ortaya çıkan önemli bir gerçek var:



türkiye’de açıklanan vakalar sadece testi pozitif çıkanlar. testi negatif çıksa da bulguları taşıyan ve covid-19 teşhisi konulan hastaların da kaydı tutuluyor. bir bu kadar daha vaka var. pic.twitter.com/gaIMNcXp8V — fırat (@firatfstk) April 25, 2020

​Türkiye'de koronavirüs testi negatif çıksa da klinik bulguları Kovid-19'a işaret eden hastaların da kayıtlarının tutulduğunu açıklayan Prof. Azap, söz konusu hastalara koronavirüs gibi yaklaşıldığını söyledi.

Hastalığın tanısında kullanılan PCR testlerinin çok duyarlı olmadığını hatırlatan Azap, hastanın öyküsündeki ipuçları ve klinik bulguları göz önünde bulundurularak tedaviye başlandığını beirtti.

'Kamuoyuyla paylaşılan vakalar PCR testi pozitif çıkmış kişiler'

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi adındaki elektronik ortamda tüm bu hastaların kayıtlarının tutulduğunu söyleyen Azap, kamuoyuyla paylaşılan rakamların sadece PCR testi pozitif çıkmış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Olası vakaların sonradan da toplam rakama dahil edilebileceğini ifade eden Prof. Azap, bazı ülkelerin bu yöntemle sayı düzeltmesi yaptığını belirtti.

Bu durumun koronavirüs vaka sayısını 10-20 kat artırmayacağını açıklayan Azap, "Sonuçta testin yakalayamadığı grup. Bizim klinik olarak düşünüp tedavi başladığımız grup eklenecek” derken, bunun da toplam sayıyı en fazla bir kat artıracağını söyledi.