Denizli'de oğlunu öldürüp cesedini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı

Pamukkale'nin Anafartalar mahallesi, 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin 47 yaşındaki Mustafa K'ya ait olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen 66 yaşındaki baba E.K'nın oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Mustafa K'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, oğlunu öldürüp cesedini yakarak yok etmeye çalışan baba gözaltına alındı.
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