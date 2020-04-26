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    Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte, İstanbul meydanlarında yoğunluk azaldı.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı uyardı: Tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (366)
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    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. Hastalığın ikinci bir atak yapmasına müsaade etmememiz lazım, onun için de sosyal izolasyona uymalıyız" uyarısında bulundu.

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye açıklamalarda bulundu.

    Hastanelerinde ilk zamanlarda yoğunluk olduğunu ancak salgının son 10 gündür plato çizdiğini ve stabilleşmenin olduğunu belirten Gönen, şunları söyledi:

    "Hatta aşağı doğru evrildiğini görüyoruz. Servislerde ve yoğun bakımlarda ilk başlarda 220’lerde olan hasta sayısı 136’ya indi, bunların 24’ü yoğun bakımda. Şimdiye dek hekim, hemşire, asistan, güvenlik personeli, hasta bakıcı gibi toplam 77 personelimizde virüs tespit edildi, durumu ciddi olan yok. 12 bin testi de hastane bünyemizde yaptık."

    '10 Mart öncesine dönebilmenin yolu aşı ve tedavinin bulunması ile olur'

    'Sosyal izolasyonu yine de elden bırakmamak' gerek diyen Prof. Gönen, şöyle devam etti:

    "Hastalığın bilinen bir tedavisi ve aşısı yok. En erken 6 ay, bir yıl sonra olur. Onun için herkesin sosyal izolasyona uyması gerekir. 10 Mart öncesine dönmemiz o kadar kolay değil, o konuda kimsenin aceleci olmaması gerekir. Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. 10 Mart öncesine dönebilmenin yolu aşı ve tedavinin bulunması ile olur. Hastalığın ikinci bir atak yapmasına müsaade etmememiz lazım, onun için de sosyal izolasyona uymalıyız. Hastalık plato çiziyor, bunun aşağı inişe geçmesi lazım, sonlanması mümkün değil, daha aşağı gidip biraz tedbirlerin gevşemesi bile en az 2-3 ay sonra olur diye tahmin ediyorum."

    Hastalığın ilk günlerinde daha çok ileri yaş vakaların geldiğini ancak 65 yaşa getirilen sokağa çıkma yasağından sonra yaş ortalamasının düştüğünü anlatan Gönen "Orta yaş ve genç yaşlarda da müracaat ve yatan hastalarımız var. Hastalarımızdan 52’si vefat etti. 30-40’lı yaşlarında hastalarımız da var, bunlardan da hayatını kaybeden ne yazık ki oldu” dedi.

    'Stabillik devam ederse diğer hastalara bakmaya başlarız'

    Acil ameliyatlar dışında bütün ameliyatları ve poliklinikte acil olmayan randevuları bu süreçte ertelediklerini kaydeden Gönen, "Bu stabillik devam ederse yine biraz daha poliklinikteki hastalarımıza yavaş yavaş bakmaya, diğer ameliyatları da yapmaya başlayacağız gibi görünüyor. Ama buna da önümüzdeki hafta bilim kurulunda tekrar ele alıp, değerlendirdikten sonra karar vereceğiz” diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (366)
    Etiketler:
    Ameliyat, Aşı, Yoğun bakım, Sosyal izolasyon, Türkiye, Mustafa Sait Gönen, Koronavirüs, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
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