6 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 52 yaşındaki M.E. tutuklandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Doğubayazıt ilçe merkezinde yaşayan bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için inşaat işleri ile uğraşan M.E.'yi çağırdı.

Çalışmanın ikinci gününde M.E., evin tuvaletini kullanmak için aileden izin istedi. İçeriye giren M.E., 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. Çocuğun konuşmasını engellemek için M.E., inşaat demir korkuluğundan düştüğünü söyledi. Çocuğun yaşananları anlatması sonrası M.E. koşarak evden kaçtı.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve sorgusunda suçlamaları kabul eden M.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.