İletişim Başkanı Altun: Sevgili Leyla, asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İsveç'te tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken arasında bir mesajlaşma gerçekleşti.

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken için Türkiye'den giden ambulans uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Bu sırada Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasında bir mesajlaşma gerçekleşti.

Gülüşken kişisel Twitter hesabında "Şuan uçak iniyor" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür etti. Altun ise bu paylaşıma şu yanıtı verdi:

"Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle."

Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için.

Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle. https://t.co/uHEv8pqULl — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2020

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