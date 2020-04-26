İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamalara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde 23 Nisan saat 24:00'da başlayan ve bu gece yarısı sona erecek uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak açıklama yapıldı.

"31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır" denen açıklama şöyle devam etti:

"Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı."