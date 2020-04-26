Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi negatif çıkan 44 yaşındaki Hasan Koyuncu hastaneden kaçmaya çalıştı.

Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.