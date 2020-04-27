Sabah yazarı Ardıç: Gül, Babacan, Davutoğlu, Akşener ve hatta Karamollaoğlu reklamına kanmayın enayiler

Sabah yazarı Engin Ardıç, 'Kürt ayrılıkçılarla Kemalistler arasında ittifak olduğunu' savundu ve 'cephede FETÖ'nün de yer aldığını' iddia etti. Ardıç, "Gül, Babacan, Davutoğlu, Akşener ve hatta Karamollaoğlu reklamına kanmayın enayiler" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, 'Kürt ayrılıkçılarının Kemalistler'e 'Tayyip'e karşı birleşik cephe' dayattığını' söylediği yazısında, "Faşist gazetenin çok bilinçli olarak yaptığı Gül, Babacan, Davutoğlu, Akşener ve hatta Karamollaoğlu reklamına kanmayın enayiler" ifadelerini kullandı.

'İslamcı Kemalistler' başlıklı yazısında Ardıç, var olan bu 'ittifakın' FETÖ tarafından da olumlu karşılandığını ancak FETÖ'nün 'İktidarı Kemalistlere bırakmayacağını' yazdı.

Ardıç'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Birçok Kemalist, bu geniş cephe dümeniyle Tayyip Erdoğan'ı devirebilirlerse, FETÖ'nün ve Kürt ayrılıkçılarının iktidarı onlara bırakacağını sanıyor.

Altmışlı yılların aymazlarının düştükleri yanılgı. Tıpkı memur darbelerinden hep medet ummuş ama hep de ilk kazığı yemiş birçok solcu gibi...

Fetullah gelirse önce sizi yok eder.

Faşist gazetenin çok bilinçli olarak yaptığı Gül, Babacan, Davutoğlu, Akşener ve hatta Karamollaoğlu reklamına kanmayın enayiler."