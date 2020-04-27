Dolar ve altın haftaya sakin başladı

Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 27 Nisan 2020 sabahında 6.9732 alış fiyatı, 6.9752 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,5549 lira alış fiyatı, 7,5698 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
27 Nisan 2020 sabahında spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 617 lira, satış fiyatı ise 632 lira seviyelerinde yer alıyor. Gram altın fiyatı ise 385 lira bandının üzerinde işlem görüyor.
Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 27 Nisan 2020 sabahında 6.9732 alış fiyatı, 6.9752 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,5549 lira alış fiyatı, 7,5698 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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