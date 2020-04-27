Kayıt
11:30 27 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hastalar koronavirüs sürecinde muayeneye gitmeden önce doktorları tanıyabilecek

    © İHA / İSMAİL COŞKUN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (392)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104189/27/1041892739_0:69:1200:744_1200x675_80_0_0_55b7a01546f7eeb8359990060240478d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004271041913237-hastalar-koronavirus-surecinde-muayeneye-gitmeden-once-doktorlari-taniyabilecek/

    Vatandaşa doktorlara 'yıldız' verme uygulaması başlatan, sanal ortamda ön muayene ve terapi için teknolojik alt yapıyı kuran Sağlık Bakanlığı bir yeniliğe daha imza atıyor. Artık her hasta koronavirüs salgını sürecinde mücadele ederek hayatlarını ortaya koyan doktorları muayeneye gitmeden önce tanıyabilecek.

    Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı yeni bir teknolojik atılım gerçekleştiriyor.

    TBMM’de şubat ayında düzenlenen çalıştay tutanaklarına göre, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanı Esra Muş, bakanlığın projelerine ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

    • Bilişim odağında birçok projemiz var. Dijital platformlarda birçok hizmet sunuyoruz; e-Nabız bizim göz bebeğimiz. 17 milyonu aşan bir kullanıcı sayımız oldu. e-Nabız içerisinde gene entegre çalışan Teletıp Projemiz var. Merkezi Randevu Sistemi'ni (MHRS) hepiniz en az bir kez kullanmışsınızdır. Engelli vatandaşlarımız için daha doğrusu işaret dili kullanan vatandaşlarımız için Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi’ni oluşturduk. Sağlıkta Buluşma Noktası Projemiz var, gene sağlık personelimiz için bir platform oluşturduk. Bunun gibi birçok dijital projemiz var; e-Rapor çok bilinenleri. Verdiğimiz bütün sağlık raporlarının vatandaşlarımıza dijital bir altyapıyla sunulmasını hedefliyoruz.
    • Her hastaneye gittikten sonra gidip doktoru bulup e-Nabız’dan yıldız verebiliyorsunuz. Bu yıldızları hekimin kendisine de gösteriyoruz 'Az yıldız aldın, çok yıldız aldın' diye. 'Senin benzerin muadilde iş yapanlarda da o yıldızlar arasında şu seviyedesin' gibi geri bildirimlerimiz oluyor. Bu mecburi değil tabii. Bunlar üst yönetime rapor şeklinde gidiyor. İşte mesela 'Şu hekimde negatif yorumlar var.' Serbest metin alanında yorum da yapılabiliyor, bunlar da sunuluyor.
    • Vatandaşlar yıldızlamanın sonucunu doğrudan göremiyor ama şöyle bir şey yapacağız. Merkezi kaynak yönetim sistemi dediğimiz 'Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'nin yenisini yazıyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak portal üzerinden hekimimizin mezuniyeti bu, işte şu alanda diye kendini tanıttığı kısa bilgilendirme de olacak. Vatandaşın erişiminde de olacak bir platform.

    'Doktor LinkedIn'

    Sağlık Bakanlığı'nın doktorların tanıtımına ilişkin hazırlamış olduğu bu proje Meclis’teki çalıştaya katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin de dikkatini çekti.

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Doktor Linkedln tarzı bir şey mi olacak?' diye sorarken, Sağlık Bakanlığı temsilcisi Muş, "Aynen öyle bir şey düşünüyoruz, onu sunacağız. Bizim Sağlık Bakanlığı içerisindeki kısım devrede. Vatandaşa sunduğumuz kısım yani hekimi gördüğünüz kısmı da inşallah devreye alacağız” karşılığını verdi.

    Koç, "Doktorun resmini veya uzmanlığını bilince hasta biraz daha rahat gidiyormuş doktora. Şu anda kapıyı açıp tanımadığı bir insan yerine daha önceden biraz daha ilişki kurarsa daha rahat" değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (392)
    Etiketler:
    Hastane, muayene, Doktor, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı, TBMM, Türkiye, Önder Yılmaz, Milliyet gazetesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lenin heykeli
    Vietnam’dan Antarktika’ya: Dünyanın dört bir yanındaki Lenin heykelleri
    Karikatür
    ‘ABD, Suudi Arabistan’dan petrol ithalatını keserse, petro-dolar sistemi çöker’
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet