Ölen hastanın yakınları oksijen tüpüyle doktora saldırdı: Şimdi bu adam dışarıda, bir dahaki nöbette ne olacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç, hayatını kaybeden hasta yakınlarından birinin oksijen tüpüyle saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan serbet bırakıldı. Doktor Genç, "'Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı' diyorlar, ben güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Korkuyorum" dedi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabah hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan hasta yakınları acil servisten girerek görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı hasta yakınları servisteki camları kırıp oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı.

Hasta yakınları özel güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Olayla ilgli özaltına alınan bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?'

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Genç, şunları anlattı:

"Bu sabah covid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen — Esra Ersöz Genç (@alores17) April 26, 2020

​Olay da burada başladı. Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar, kapılar camlar kırıldı güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım) sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla, maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. içlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu.

4. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler.. içlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı.. o tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. — Esra Ersöz Genç (@alores17) April 26, 2020

​Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, iifade vermem şahsın göz altı süresinden uzun tuttu... Şimdi bu adam dışarıda... 'Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı' diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağ sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?"

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Şiddete müsamaha gösterilmemeli

Aynı hastanede görev yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, meslektaşının yaşadıklarıa tepki gösterdi.

İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli. pic.twitter.com/X2sLaPK5wL — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) April 27, 2020

​Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli" ifadelerinde bulundu.