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    Metro - İstanbul

    Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Havalimanı için Çin'den 176 metro aracı aldı: 1 milyar 545 milyon 280 bin TL ödenecek

    metro.istanbul
    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul  Havalimanı metro hattı için Çin'den 176 metro aracı alımı yaptı. Metro araçlarının tamamının teslimi 2022 yılı sonunda tamamlanacak. İlk parti 2 tren seti 6 ay sonra teslim alınacak ve metro araçları için toplam 1 milyar 545 milyon 280 bin TL ödenecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün, 26 Aralık 2019da Pazarlık(MD 21/b) usulüne göre yaptığı, İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı 176 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi ihalesinin sonucu açıklandı. İhaleyi, tek geçerli teklif sahibi olan, Çin uyruklu  CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. Türkiye Temsilciliği 1 milyar 545 milyon 280  bin TLye üstlendi.

    Metro setlerinin teslim programı

    İhale şartnamesine göre 176 adet aracın tamamının teslimatı 32 ayda tamamlanacak. İlk 10 tren setinin teslimatı erken teslim şartlarına göre 11 ayda tamamlanacak. İlk teslimat 2 tren seti ile başlayacak. 10. ayda 4 tren seti daha teslim edilecek ve 11. ayın sonuna kadar kalan 4 tren seti teslim edilmiş olacak. 25 tren setinin teslimi 32 ayda tamamlanacak. CRRC Zhuzhou Locomotive firmasının kabul etmesi şartıyla, 26. tren seti ve sonrası araçların bir kısmının teslim yeri ve üretim şartları Ulaştırma Bakanlığı tarafından değiştirilebilecek.

    Son tren setinin tesliminden sonra saha testleri ve geçici kabul çalışmaları için 60  gün süre verilecek. Deneme işletmesi için de ayrıca 60 gün olmak üzere toplamda 120 günlük süre kullanılacak. Yüklenici bakım onarım ekipmanlarının tamamının teslimatını, montajını ve devreye almasını en geç 23. ayda tamamlayacak. İşin süresi 28 Aralık 2022 tarihinde dolacak.

    Pazarlık usulünün seçilme gerekçesi

    Pazarlık Usulüne göre ihale düzenleyen idareler, bunun gerekçesini belirtmek durumunda. Ulaştırma Bakanlığının söz konusu ihale usulünü kullanma gerekçesinde de şöyle denildi:

    "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

    Söz konusu ihale yöntemi ile idareler, ihale ilanına çıkmadan, söz konusu işi yapabilecek en az 3 istekliyi  ihaleye davet ederek, teklif vermelerini istiyor.  En uygun teklifi veren istekli ile idare pazarlık yaparak ihaleyi sonuçlandırıyor."

    Etiketler:
    Metro, Türkiye, Çin, Ulaştırma Bakanlığı
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