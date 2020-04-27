İzmir Tabip Odası: 447 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İzmir Tabip Odası, Kovid-19 tanılı sağlık çalışanlarındaki vaka sayısını güncelledi.

Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre; 142'si hekim, 2'si diş hekimi, 137'si hemşire-ebe-sağlık memuru, 81'i personel, 16’si tıbbi sekreter, 23'ü teknisyen, 30'u memur, 6'sı eczacı, 2'si psikolog, 5'i güvenlik görevlisi, 1'i şoför ve 2’si mühendis olmak üzere toplam 447 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu.