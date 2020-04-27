Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tepki: İnsani konuları siyasete alet etmeyin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin tahliyesinde Türkiye'nin katkılarını dile getirmeyen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi: "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için Cibuti'den getirdik."

Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci, 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yolları'na ait uçakla tahliye edildi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşının söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan Denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti’den getirdik.



Don’t mix politics with humanitarian issues.We did not help 3 Greek sailors so you thank us but for the sake of a human duty https://t.co/9JXTO5Q9qs pic.twitter.com/LooGDlCohK — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 27, 2020

​Çavuşoğlu, mesajında, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti'den getirdik" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Cibuti'den yaptığı tahliyeye Yunan denizcilerin de dahil edilmesi ricasının bizatihi Yunan Dışişleri'nden notayla geldiğine, Bakan Çavuşoğlu'nun bu resmi talebi insani mülahazalarla değerlendirip yardımcı olunması için gerekli talimatları verdiğine dikkati çekti.

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci önceki gün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirilmiş, uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğine ait özel araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürülmüşlerdi.