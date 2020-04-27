Eski eşini tehdit ettiği için ev hapsindeydi: Babasını dövüp kaçtı

DHA'nın haberine göre, Kütahya'da yaşayan Veysel S., eski eşi Nesibe T.'nin evine giderek tehdit ve hakaretlerde bulundu.
Nesibe T. bu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından 'Ölmek istemiyorum' yazarak paylaştı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Veysel S., ev hapsine çarptırıldı.
İkinci kez ev hapsi
Elektronik kelepçe takılı olan Veysel S., önceki akşam evden çıkmak istedi ancak babası izin vermedi.
Bunun üzerine Veysel S. babasını döverek evden kaçtı. Elektronik kelepçeden gelen sinyal üzerine harekete geçen polis, Veysel S.'yi evinin yakınındaki parkta yakaladı.
Yeniden adliyeye çıkarılan Veysel S., savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol tedbirleri alınıp ev hapsine çarptırıldı.
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