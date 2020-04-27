4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İstanbul'da koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Bağdat Caddesi'ne adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Kimi vatandaşlar da restoran önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, araç trafiğinin caddede önceki günlere göre arttığı görüldü.

Bağdat Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla doldu taştı https://t.co/5R2WAxmQaJ pic.twitter.com/0ClkNGyEvW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 27, 2020

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Esenyurt'ta vatandaşlar sokakları doldurdu

Ayrıca, Esenyurt’ta da vatandaşların sokaklarda kalabalık oluşturduğu görüldü.

Havaların ısınmasını da fırsat bilen İstanbullular maskelerini takarak Esenyurt Meydanı'nda gezdi. Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen banklarda oturmaya devam etti. Polis ekipleri sık sık denetim yaparak, maske takmayan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşları uyardı.

Motorlu polis ekipleri ise 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağını delen gençlere ceza yağdırdı.

'4 gün zindan gibi geldi'

Kısıtlama sonrası kendini sokağa atan Orhan Kılıç, ”4 günün ardından bugün dışarıya çıktım. Evde gerçekten vakit geçmiyor. Sıkıldım darlandım evde oturmaktan. 45 gündür çocuklar evde, dışarıya çıkamıyor. Onlar da çok sıkıldılar. Ben dışarıda olmaya alışmıştım, 4 gün bana zindan geldi. Yasakların olması bizim için yoksa bu hastalık geçmez ama evde beklemekte zor” diye konuştu.