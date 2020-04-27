Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın aktardığına göre televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün evinde hayatını kaybetti.

Yer aldığı bir moda programından sonra kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran Yerlitaş'a geçen yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti.

Son paylaşımını dün yaptı

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bir fotoğrafını paylaşıp "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal #evdekal" yazmıştı. Bu paylaşıma Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.