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    Kızılay Başkanı Kınık: İmmün plazma bileşeni bekleyen hasta sayısı 1066, bağışçı sayısı 567'ye ulaştı

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (407)
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    Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülke genelinde almış olduğumuz immün plazma bağışçı sayısı 567'ye ulaştı. Kızılay'dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız 1066" dedi. Kınık, koronavirüsü yenen 18-60 yaş arasındaki vatandaşların bağışlarının çok önemli olduğunu söyledi.

    Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'nden online yayın yaparak, koronavirüs tedavisinde immün plazma yöntemindeki yeni aşamanın bilgilerini paylaştı.

    Türkiye genelinde Kızılay aracılığıyla temas kurulan immün plazma bileşenini verecek olan 3 bin 805 vatandaşın yaklaşık 1490'ının plazma bağışına uygun olarak tespit edildiğini açıklayan Kınık, bağışçıların bir kısmının uygunlukla ilgili son testlerinin sürdüğünü söyledi.

    '18-60 yaş arasındaki vatandaşların bağışları çok önemli'

    Kınık, 484 vatandaşın 14 kentteki plazma aferez merkezlerinde randevularıyla beraber bağış süreçlerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Şimdiye kadar 380 immün plazma bağışını Kızılay aldı. Kızılay dışındaki merkezlerde yaklaşık 187 immün plazma bağışı aldılar. Ülke genelinde almış olduğumuz immün plazma bağışçı sayısı 567'ye ulaştı. Bağışlanan immün plazmalar, bini aşkın immün plazma bileşenine dönüştürüldü ve koronavirüs nedeniyle rahatsızlık çeken vatandaşlarımıza endikasyon ve sıra çerçevesinde ulaştırıldı. Şu anda Kızılay'dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız 1066'dır. Bundan önce bini aşkın hastamıza ulaşan immün plazma, bundan sonraki süreçte aynı hızda daha da artarak, daha da güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır."

    Kınık, özellikle koronavirüs rahatsızlığını atlatarak üzerinden 14 gün geçen 18-60 yaş arasındaki vatandaşların bağışlarının çok önemli olduğunu belirtti.

    Kan bağışı için mesai saatleri iftar ve sahura göre ayarlandı

    Koronavirüsten dolayı kan bağışlarının azaldığı ve şu anki durumun sorulması üzerine Kınık, ortalama iş gününde alınması gereken kan oranının yarıya düştüğü cevabını verdi.

    Stoklarının her türlü kötü şart ve senaryolara uygun olması gerektiğine değinen Dr. Kınık, "Herhangi bir afet durumunda, acil kan ihtiyacımızın olduğu zamanda depolarımızın dolu olmasını istiyoruz. Şu anda asgari stok seviyelerimiz zorlanıyor. Kovid salgınına girdiğimizde stok seviyelerimiz iyiydi, yüz binlerin üzerinde girmiştik ve bu süreçte bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

    Çağrıların karşılık bulduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kan bağışının kapsam dışında tutulduğunu anımsatan Kınık, ramazan ayı dolayısıyla kan bağışı için mesai saatlerini iftar ve sahura göre ayarladıklarını sözlerine ekledi.

    Prof. Dr. Gür: Donörlere ihtiyacımız var, iyileşmiş hastalarımız biraz fedakarlık yapsın

    Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de "İmmün plazmada donörler çok önemli. Türkiye genelinde on binlerce plazma bekleyen vakalara sunmak önemliydi. Bu projeyi biz İstanbul ve Ankara'ya taşıdık. Bu, ülkede topyekün bir milli seferberliktir. Böylece Kızılay ile ortak proje ürettik" dedi.

    Gür, "Devletimiz en güvenli sistemleri Türkiye'ye getirdiği için şu an elimizde hali hazırda dünyanın en güvenli sistemleri var. Bunlarla arındırarak plazma tedavisi yapacağız. Donörlere ihtiyacımız var. İyileşmiş hastalarımız bu konuda lütfen biraz fedakarlık yapsınlar" ifadesini kullandı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (407)
    Etiketler:
    Kan bağışı, Rektör, Gaziantep, Ali Gür, Kovid-19, Türkiye, Koronavirüs, Türk Kızılayı, Kerem Kınık, İmmün plazma tedavisi
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