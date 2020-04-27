İstanbul Bağcılar’da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı

İstanbul'da Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla, vatandaşları koronavirüsten korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 2 meydan, 5 cadde ve 1 sokağı yaya giriş ve çıkışlarına kapattı. İlçede aynı noktalar daha önce araç trafiğine kapatılmıştı.