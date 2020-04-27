Doktora saldıran iki kişiye gözaltı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D.’nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan yakınları acil servise gelerek görevlilerle tartışmış, servisteki camları kırıp hastanede görevli Dr. Esra Ersöz Genç'i oksijen tüpüyle kovalamışlardı.

Dr. Genç'in saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri İhsan A.’yı polis merkezine götürmüş, şahıs buradaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kamuoyunda büyük tepki alan olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıya karışanların iki kişi olduğunu ve birinin İhsan A. olduğunu tespit etti. Olaya karışan İhsan A. ve beraberindeki kişi kısa sürede gözaltına alındı. Şahısların sorguları sürüyor.

Şahsın serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Dr. Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, "Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?" ifadelerini kullanmıştı.