Türkiye'den Pakistan'a tıbbi malzeme götüren ikinci uçak ülkeye indi

Türkiye'nin Karaçi Konsolosu Murat Erkol'un verdiği bilgiye göre, Karaçi Cinnah Uluslararası Havaalanı'na inen Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağı, 108 bin cerrahi maske ile 31 bin 500 koruyucu kıyafet getirdi.

Koruyucu ekipmanın Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Güney Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Nasrullah Brohi tarafından teslim alındığını kaydeden Erkol, Türkiye'nin gönderdiği maske ve kıyafetlerin tüm Pakistan'da ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacağını söyledi.

Türkiye'nin Pakistan'a yaptığı ekipman desteğinin ilk bölümü 22 Nisan'da gönderilmişti. İlk bölümde yer alan 20 bin maske, 50 bin koruyucu kıyafet ve 100 bin yüz koruma maskesi, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını almaya gelen THY uçağıyla Pakistan'a ulaştırılmıştı.