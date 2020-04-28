Adana'da 'dur' ihtarına uymayan Suriyeli genci vurarak ölümüne neden olan polis açığa alındı

Adana'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Suriyeli gencin ölümüne neden olan polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade mahallesinde 17 yaşındaki Suriyeli uyruklu A.H., dur ihtarına uymadığı için polis tarafından vuruldu.

Adana Valiliği'nin konuyla ilgili açıklamasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dün Sucuzade mahallesinde uygulama yaptığı belirtildi.

Uygulama Noktasında Dur İhtarına Uymayarak Kaçan Suriye Uyruklu A.H. isimli Şahıs İle İlgili Basın Açıklamasıhttps://t.co/8SxDXfPpe1 pic.twitter.com/NCWbBKnRdk — T.C. Adana Valiliği #EvdeHayatVar🏠 (@TCAdanaValiligi) April 28, 2020

'Kazara yaralandı, polis hakkında tahkikat devam ediyor'

​Uygulama noktasında 'dur' ikazına uymayarak kaçan Suriyeli A.H'nin uyarı ateşi açılması sırasında kazara yaralandığı aktarılan açıklamada, "Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Adana'da Suriyeli 17 yaşındaki Ali, 27 Nisan saat 12:00 sıralarında polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle kalbinden vurularak öldürüldü.



Adana Valiliği, “uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır, hastanede hayatını kaybetmiştir" dedi. Polis açığa alındı. pic.twitter.com/7H2AuMOegm — Alican Uludağ (@alicanuludag) April 28, 2020

​Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Suriyeli gencin kalbine yakın bir noktadan yaralandığı belirtildi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Adana Seyhan'da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun 'dur' ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" dedi.

Adana Seyhan’da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun “dur” ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü.



Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz…#AliyiÖldürenlerNerede pic.twitter.com/S8pgRrNds4 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 28, 2020

İçişleri Bakanı Soylu, ölen gencin babasını aradı

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin babasını arayarak başsağlığı diledi.

İHA'nın aktardığına göre Soylu, yaşanan olaydan dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek, konunun takipçisi olduğunu söyledi.

Suriyeli gencin babası ise, "Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz" dedi.