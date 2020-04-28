İstanbul'da doğalgaz borusunda patlama: 2 yaralı

#SonDakika İstanbul'da büyük bir patlama oldu.



İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında meydana gelen doğalgaz borusu patlaması sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/NVDqbvGWg6