İstanbul'da doğalgaz borusunda patlama: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz hattının zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gürpınar mahallesinde İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında doğalgaz hattının zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.
İstanbul Valiliği: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.07'de Gürpınar mahallesi, İnönü caddesi üzerindeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiği belirtildi.
#SonDakika İstanbul'da büyük bir patlama oldu.— cllttnynl (@cllttnynl) April 28, 2020
İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında meydana gelen doğalgaz borusu patlaması sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/NVDqbvGWg6
Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve 112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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