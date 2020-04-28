Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu açıklaması: Sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil

Diyanet İşleri Başkanı ile Ankara Barosu yöneticileri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Öte yandan bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı ile Ankara Barosu yöneticileri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Feyzioğlu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet’in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Öte yandan bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız, sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir.

Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır.

Meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.”

Bir diğer üzüntümüz,Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz,adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) April 28, 2020