Kayıt
18:07 28 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Ankara Barosu'nun açıklaması faşist zihniyetin ürünüdür

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    11225
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103998/96/1039989624_0:126:3192:1921_1200x675_80_0_0_5f1b9867181a9bc6c875c14aecf5d234.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004281041927278--ak-parti-sozcusu-celik-aciklama-yapiyor/

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim" dedi.

    Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

    Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı açıklamayı sert bir dille eleştirerek, metnin 'faşist zihnetin bir ürünü olduğunu' söyleyen Çelik, "İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim" ifadelerini kullandı. 

    İBB'nin 23 Nisan'da dağıttığı broşürlerle ilgili de açıklama yapan Çelik, "Aleviliği İslam'dan ayrı bir din gibi göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servisler tarafından yapılan, Alevi vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmaya çalışan ama Alevi vatandaşlarımız tarafından güçlü bir şekilde reddedilen bir politika olduğunu biliyoruz. Bu Türkiye'ye karşı bir takım gizli servislerin yürüttüğü bir politikadır. Son derece yanlış buluyoruz ve kınıyoruz" diye konuştu. 

    Çelik koronavirüs gündemine ilişkin ise, "Tedbirlere uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır" ifadelerini kullandı. 

    Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümü. Eğer o kabul edilseydi bizim hükümetlerimiz de kötürüm hale gelecekti. Ama kabul edilmediğinden muhtıra olması istenen şey bir kağıt parçasına dönüşmüştür. 

    - 27 Nisan Türk siyasi tarihi açısından sıradan bir gün değildir. Demokrasinin vesayete karşı en net karşı duruşudur. 

    - İnsanlık üzerine tefekkürün dönüm noktalarından bir tanesi içerisindeyiz. Dünya yeni vatanseverlik diye bir kavram konuşuyor. Bizim kültürümüzde ve inançlarımızda vatanseverlik herhangi bir ayrıma tabi değildir.

    - (Karantina döneminde aile içi şiddet) Yaşadığımız bu içe kapanma süreci ailenin kıymetinin daha çok anlamasının gereken bir süreç. Şikayetleri takip ediyoruz. 

    'Filistin'den dünyanın her yerine kadar yardım edecek güce sahibiz'

    - İnsanınızın hayatını koruyacak kriz yönetimine ve sağlık altyapısına sahip değilseniz, büyük devlet olmanız hiç bir anlam ifade etmiyor. Filistin'den dünyanın her yerine kadar yardım edecek güce sahibiz. Bütün dünyanın unuttuğu Filistin'e bir tek Türkiye yardım etmiştir. 

    Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı. Libya halkının geleceği açısından BM'nin tanıdığı hükümetin arkasında durmaya devam ediyoruz.

    - Türkiye aleyhine ne zaman kötü haber olsa, bu kötülükleri içeride siyasallaştırma konusunda kadrolu kesimler vardır. Ama şimdi aynı kesimlerin yabancı basının Türkiye'yi öven haberleri karşısında suskun olduklarını görüyoruz.

    'Diyanet İşleri Başkanlığı yasal görevini yapmaktadır'

    - (Ankara Barosu'nun açıklaması) İkinci bir bildiri yayımlayarak kendisinin İslam düşmanlığı yapmadığını söylemeye çalışmış. Fakat bunun yalan olduğu açıklamaya bakınca net bir şekilde görülüyor.

    - İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim.

    - Ne zamandan beri insanları 'kadınları yakmaya davet edecek' demek ne zamandan beri laiklik savunucusu anlamına gelmektedir? Tam bir faşist zihniyetin ürünüdür. 

    - Diyanet İşleri Başkanlığı yasal görevini yapmaktadır, nefret suçlarıyla mücadele etmektedir. Açıklamasında kimsenin vatandaşlık haklarına saldırı söz konusu değildir. 

    'Alevi kardeşlerimize yönelik bir provakasyon'

    - İBB'nin çocuklar için hazırlandığı broşürde Aleviliğin ayrı bir din olarak gösterilmesi provokatif bir yaklaşımdır. Bu konuda bir açıklama yapılmasını bekledik. 

    - Aleviliği İslam'dan ayrı bir din gibi göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servisler tarafından yapılan, Alevi vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmaya çalışan ama Alevi vatandaşlarımız tarafından güçlü bir şekilde reddedilen bir politika olduğunu biliyoruz. Bu Türkiye'ye karşı bir takım gizli servislerin yürüttüğü bir politikadır. Son derece yanlış buluyoruz ve kınıyoruz. Alevi kardeşlerimize yönelik bir provakasyondur. 

    - Kılıçdaroğlu'ndan bu konu hakkında açıklama bekliyoruz. Aleviliğin İslam dışı olarak gösterilmesine karşı ne diyorlar, merak ediyoruz. 

    Soru - cevap

    - (Normalleşme süreci) Tedbirlere uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır. 

    - (Polis tarafından vurulan Suriyeli genç) Suriyeli gencin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. İdari ve adli soruşturma yürüyor. Soruşturma titizlikle yürütülecektir.

    Etiketler:
    Alevilik, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Ankara Barosu, AK Parti, Ömer Çelik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkent Moskova'nın merkezi caddesinde bulunan Büyük Anavatan Savaşı'nın kahramanlarından Mareşal Jukov'un duvar resmi
    Rus şehirlerinin sokaklarını renklendiren Zafer Bayramı konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ABD'li yetkililer: Trump o kadar çok çalışıyor ki bazen öğle yemeği dahi yiyemiyor
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet