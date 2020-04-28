AK Parti Sözcüsü Çelik: Ankara Barosu'nun açıklaması faşist zihniyetin ürünüdür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim" dedi.

Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı açıklamayı sert bir dille eleştirerek, metnin 'faşist zihnetin bir ürünü olduğunu' söyleyen Çelik, "İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim" ifadelerini kullandı.

İBB'nin 23 Nisan'da dağıttığı broşürlerle ilgili de açıklama yapan Çelik, "Aleviliği İslam'dan ayrı bir din gibi göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servisler tarafından yapılan, Alevi vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmaya çalışan ama Alevi vatandaşlarımız tarafından güçlü bir şekilde reddedilen bir politika olduğunu biliyoruz. Bu Türkiye'ye karşı bir takım gizli servislerin yürüttüğü bir politikadır. Son derece yanlış buluyoruz ve kınıyoruz" diye konuştu.

Çelik koronavirüs gündemine ilişkin ise, "Tedbirlere uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümü. Eğer o kabul edilseydi bizim hükümetlerimiz de kötürüm hale gelecekti. Ama kabul edilmediğinden muhtıra olması istenen şey bir kağıt parçasına dönüşmüştür.

- 27 Nisan Türk siyasi tarihi açısından sıradan bir gün değildir. Demokrasinin vesayete karşı en net karşı duruşudur.

- İnsanlık üzerine tefekkürün dönüm noktalarından bir tanesi içerisindeyiz. Dünya yeni vatanseverlik diye bir kavram konuşuyor. Bizim kültürümüzde ve inançlarımızda vatanseverlik herhangi bir ayrıma tabi değildir.

- (Karantina döneminde aile içi şiddet) Yaşadığımız bu içe kapanma süreci ailenin kıymetinin daha çok anlamasının gereken bir süreç. Şikayetleri takip ediyoruz.

'Filistin'den dünyanın her yerine kadar yardım edecek güce sahibiz'

- İnsanınızın hayatını koruyacak kriz yönetimine ve sağlık altyapısına sahip değilseniz, büyük devlet olmanız hiç bir anlam ifade etmiyor. Filistin'den dünyanın her yerine kadar yardım edecek güce sahibiz. Bütün dünyanın unuttuğu Filistin'e bir tek Türkiye yardım etmiştir.

- Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı. Libya halkının geleceği açısından BM'nin tanıdığı hükümetin arkasında durmaya devam ediyoruz.

- Türkiye aleyhine ne zaman kötü haber olsa, bu kötülükleri içeride siyasallaştırma konusunda kadrolu kesimler vardır. Ama şimdi aynı kesimlerin yabancı basının Türkiye'yi öven haberleri karşısında suskun olduklarını görüyoruz.

'Diyanet İşleri Başkanlığı yasal görevini yapmaktadır'

- (Ankara Barosu'nun açıklaması) İkinci bir bildiri yayımlayarak kendisinin İslam düşmanlığı yapmadığını söylemeye çalışmış. Fakat bunun yalan olduğu açıklamaya bakınca net bir şekilde görülüyor.

- İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim.

- Ne zamandan beri insanları 'kadınları yakmaya davet edecek' demek ne zamandan beri laiklik savunucusu anlamına gelmektedir? Tam bir faşist zihniyetin ürünüdür.

- Diyanet İşleri Başkanlığı yasal görevini yapmaktadır, nefret suçlarıyla mücadele etmektedir. Açıklamasında kimsenin vatandaşlık haklarına saldırı söz konusu değildir.

'Alevi kardeşlerimize yönelik bir provakasyon'

- İBB'nin çocuklar için hazırlandığı broşürde Aleviliğin ayrı bir din olarak gösterilmesi provokatif bir yaklaşımdır. Bu konuda bir açıklama yapılmasını bekledik.

- Aleviliği İslam'dan ayrı bir din gibi göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servisler tarafından yapılan, Alevi vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmaya çalışan ama Alevi vatandaşlarımız tarafından güçlü bir şekilde reddedilen bir politika olduğunu biliyoruz. Bu Türkiye'ye karşı bir takım gizli servislerin yürüttüğü bir politikadır. Son derece yanlış buluyoruz ve kınıyoruz. Alevi kardeşlerimize yönelik bir provakasyondur.

- Kılıçdaroğlu'ndan bu konu hakkında açıklama bekliyoruz. Aleviliğin İslam dışı olarak gösterilmesine karşı ne diyorlar, merak ediyoruz.

Soru - cevap

- (Normalleşme süreci) Tedbirlere uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır.

- (Polis tarafından vurulan Suriyeli genç) Suriyeli gencin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. İdari ve adli soruşturma yürüyor. Soruşturma titizlikle yürütülecektir.