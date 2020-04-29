Hatay Valiliği: Afrin saldırısında bombalı aracı getiren şüpheli yakalandı

Suriye Afrin'de YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır" açıklamasında bulundu.

Suriye Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre en az 10 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı. Daha sonra yapılan tespitlerde, yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20’ye yükseldiği açıklandı. Mili Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise, en az 35 sivil hayatını kaybetti, 30’dan fazla sivili de yaralandı.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı YPG'nin düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

'Emniyet birimlerimiz yakaladı'

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 15.40 sıralarında Afrin merkezindeki eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gerçekleştiği ifade edildi. Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır."

Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Bakan Soylu: PKK/YPG'nin yanına kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.