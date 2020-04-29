Kayıt
10:54 29 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Maske

    Maske düğümü çözülemedi: Türk Eczacılar Birliği'nden 'Sabit ücretle satılsın' önerisi geldi

    © REUTERS / CRAIG LASSIG
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 57
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104173/72/1041737227_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_ad78198dfc60126d95be1dd3568552cc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004291041930553-maske-dugumu-cozulemedi-turk-eczacilar-birliginden-sabit-ucretle-satilsin-onerisi-geldi/

    Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, maske düğümünün çözülmesi için önerilerde bulunurken ücretsiz maskeyle birlikte, "Sabit ücretle maske sağlanmalı" dedi.

    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yaşanan en büyük sorunlardan biri de askeye ulaşmak. 

    Kendilerine Sağlık Bakanlığı’ndan kod gönderilmemesine rağmen insanlar maske alabilme şansını deneyebilmek için eczanelerin yolunu tutuyor. Ancak bu durum virüsün bulaşma riskini artırırken eczacıların da iş yoğunluğunun artmasına neden oluyor.

    © AA / Hüseyin Demirci
    İstanbul Eczacı Odası: SSK'lı vatandaşların maskelerini çalıştıkları iş yerleri temin edecek
    Son olarak İstanbul Eczacı Odası maske konusunda yeni bir açıklama yaptı. Buna göre kamu çalışanlarına maskeleri valilik dağıtacak. Özel sektörde çalışanlar ise taleplerini iş yerine iletecek. Valilik başvuruda bulunan iş yerlerine maskeleri gönderecek. Bu düzenleme eczacıların iş yükünü azaltmak için yapıldı ancak insanların maskeye ulaşmaya ne kadar çare olacağı gelecek günlerde belli olacak.

    Maske teminiyle ilgili tartışmalar sürerken Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

    'Günde 30-40 kişi bir eczaneden maske alabilsin'

    Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, insanların maskeye ulaşamamasının büyük bir sorun olduğunu vurgularken, “Zorunlu nedenlerden dolayı dışarıya çıkması gerekenler ne yapacak?” diye sordu.

    Çolak’a göre maske üretimi üst seviyeye geldiğinde sorunun büyük bir kısmı çözülecek. Çolak şöyle devam etti:

    Eczane
    © İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444
    Eczacılar Birliği Başkanı Çolak: 'Markete gitmem gerek' diyerek eczacının yüzünden maskesini almaya çalışanlar var
    "Hastaneye gitmek zorunda kalanların, işe gitmek zorunda kalanların maske alamaması bir sorun. Ancak bu maske sorunu sadece Türkiye’ye özgü bir sorun değil. Devletler, devletlerin maskelerine el koydu. Bu sorun tüm dünyada bir sorun haline geldi. Bu salgın birçok şeyi de ortaya çıkardı. Biz diyoruz ki maske dağıtımına devam etsin. Belirli bir düzen aralığında ve eczanelerin iş yükünü artırmayacak bir şekilde günde 30-40 kişi bir eczaneden maske alabilsin. Örneğin bir yerde bin tane eczane varsa oradaki insanlara 40 bin SMS gönderilsin. Günde 400 kişi bir eczaneye gidip maske sorarsa bir sıkıntı ortaya çıkar, bulaş riski artar. İhtiyacı olanlara sabit ücretle maske sağlanmalı. Maske üretimi bir süre sonra belirli bir noktaya geldiği için bu sorun çözülecek.”

    'Mülteciler için de bir çözüm olmalı, yaşam mücadelesi veriyorlar

    Çolak, maskeye ulaşamayan mültecilerle ilgili şunları söyledi:

    "Bu konuya da çözüm bulunmalı. Kendi vatandaşımıza yaptığımız gibi mülteciler için de bir çözüm olmalı. Onlar da yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaçları var, hastaneye gidiyor, markete gidiyor, dışarıya çıkıyor… Bu ihtiyaçların giderilmesi için onlara da maske temin edilmesi gerekiyor.”

    "SMS gelmeden eczanelere gitmek bu riski artırmaktan başka bir işe yaramaz" uyarısında bulunan Çolak, "Türkiye’de virüsle ilgili göstergelere baktığımızda ferahlatıcı bir tablo görüyoruz. Bu başarı izolasyonun ve önerilerin vatandaş tarafından kabulüyle ilgili bir şey. Vatandaş buna azami bir özen göstermeli. Sokağa çıkma konusunda bir refleks olmamalı. İnsanlar buna riayet etmezse bu salgınla baş etmek çok zor olacak" dedi.

    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, SMS, Mülteci, Salgın, Koronavirüs, Türk Eczacılar Birliği, Erdoğan Çolak, Türkiye, İstanbul Eczacı Odası
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pripyat kentindeki lunaparkın Çernobil nükleer faciası sonrası görünümü (sağda) ve Rus sanatçılar Dmitriy Didenko ile Andrey Gupsa'nın imza attiği 'Çernobil felaketi yaşanmasaydı Pripyat bugün nasıl görünürdü' projesinden bir kare (solda)
    Çerbobil felaketi yaşanmasaydı Pripyat kenti bugün nasıl görünürdü?
    Karikatür
    ABD'li yetkililer: Trump o kadar çok çalışıyor ki bazen öğle yemeği dahi yiyemiyor
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet