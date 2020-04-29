Bakan Selçuk açıkladı: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecek.

- 13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.

- Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.