Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'in cansız bedeni bulundu

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni baraj gölünde arama yapan dalgıçlar tarafından bulundu.

Güneş'i bulmak için sürdürülen çalışmalarda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Antalya'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ankara ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Uzuçayır Baraj Gölü'nün Atatürk mahallesindeki Öğretmenevi mevkisinde bir erkek cesedine rastladı.

Ekipler, cesedi sudan çıkararak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp Uzman Çavuş Güneş'e ait olduğu belirlendi.