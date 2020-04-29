Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs adliyede: 'U dönüşü yapıyordum, fark etmedim'

Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde 'U' dönüşü yaparken güvercinleri ezdiğini söylediği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda araç kullanan ve bir anda direksiyonu güvercinlerin üzerine kıran 26 yaşındaki Üsame E., vatandaşların ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Aracı kiraladığı tespit edilen 26 yaşındaki Üsame E.'nin 'Mala zarar verme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda 'U' dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi.