Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yoğun bir pandemi sürecinden geçildiğini, süreçte Türkiye'nin pek çok önlem aldığını söyledi.

Alınan önlemlere halkın uyumunu değerlendiren Doç. Dr. Turan, şöyle konuştu:

"Aldığımız önlemlere halkımız çok güzel bir şekilde uydu. Bu sayede de son birkaç gündür vaka sayılarımızın artış hızlarındaki sabitlik sevindirici. Ne kadar çok 'evde kal' çağrılarına uyarsak, yaşadığımız bu dönemden, hastalıktan kurtulma şansımız var. Geçtiğimiz 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasında halkımızın sıkıntılarını çok iyi anlıyorum fakat bu hafta içerisinde çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer bu stabilitenin devam etmesini istiyorsak kurallara tam anlamıyla uymalıyız. Mümkün olduğu sürece sokağa az sürelerle ya da hiç çıkmama yönünde tavsiyelerimiz devam ediyor."

'Virüsün ikinci bir atak yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz'

Koronavirüsün önümüzdeki sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülme olasılığına değinen Turan, şunları söyledi:

"Özellikle virüse bağlı enfeksiyonlar dünyada değişik zamanlarda karşımıza çıkmış durumlardır ve kendilerini tekrarlayabilir, mevsimsel olarak da değişkenlik gösterebilirler. Kovid-19 henüz yeni tanıdığımız bir virüs ve bu virüsün ikinci bir atak yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bu olası bir ihtimal, bunu göz ardı edemeyiz. Sağlık sistemi olarak biz de bunun için uğraşıyoruz. Eğer öyle bir durum olacağını düşünürsek zaten sağlık sistemimiz nasıl bu dönemde hazırsa yine o dönemde de hazır bir şekilde olacaktır. Çünkü önlemleri biz çok öncesinden planlayıp, düşünüp planlamaya başladık. O sayede aslında bu süreci diğer ülkelerden farklı geçiriyoruz. Yine ikinci bir dalga olması ihtimalinde de sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır."

'Yazın gelmesiyle birlikte virüsten kurtulabilir miyiz sorusunun net bir cevabı yok'

Turan, havaların ısınmasıyla virüsün yayılım hızının azalacağıyla ilgili ise, "Bu aslında dünyanın da veremediği bir cevap çünkü dünyanın sıcak bölgelerinde de virüsün görüldüğünü biliyoruz. O yüzden 'Yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüsten kurtulabilir miyiz' sorusunun net bir cevabı yok. Ama şunu söylemek mümkün ki virülansında belki birtakım değişiklikler olabilir. Bu nedenle sıcak havayla birlikte ve eğer ki bizler kurallara da uymaya devam edersek, yayılımı azaltırsak, hastalıkla ilgili belki önümüzdeki günlerde bazı olumlu gelişmeler olabilir" dedi.