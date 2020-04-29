Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'ı yardım bahanesiyle dolandıranlardan biri tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi

Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını ileri sürerek Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı 40 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ev hapsi cezasına çarptırıldı.