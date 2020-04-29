Koronavirüs testinde ücret iddiası: Ciple hastaneye girmeye çalıştı

İstanbul'da özel bir hastaneye koronavirüs testi yaptırmak için giden vatandaş para istenmesine sinirlenerek aracıyla hastaneye girmeye çalıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan adam, kendisinden 4 bin lira istendiğini söyleyerek "Sinirlendim, 'Arabayla girerim, beni ciddiye alın' dedim. Bana 'Ne yaparsan yap' dediler" ifadesini kullandı.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Esenyurt'ta özel bir hastaneye giden Mahmut Güleryüz, koronavirüse yakalandığından şüphelendiğini söyledi.

Vezneye yönlendirilen Güleryüz'ün iddiasına göre kendisinden ücret istendi. Bunun üzerine Güleryüz'le görevliler arasında tartışma çıktı.

Öfkeyle dışarı çıkan Güleryüz, aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Ciple hastane kapısına defelarca çarpan Güleryüz camların kırılmasına neden oldu.

Hastanenin güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek, Güleryüz'ü cipten indirdi ve polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, araç çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

'4 bin lira hesap çıkardılar'

Pişman olduğunu söyleyen Güleryüz, "İki-üç gündür öksürüğüm vardı. Geçmeyince Kovid-19 testi için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu. Test için ücret talep ettiler. 'Biz de şüpheleniyoruz tomografi çekilecek' dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. Sinirlendim, 'Arabayla girerim, beni ciddiye alın' dedim. Bana 'Ne yaparsan yap' dediler. Ben de aracımla girdim. Yapmamam gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım" diye konuştu.

Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güleryüz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Hastaneden açıklama: Tetkik ve tahlillerin masrafı istendi

Olayın yaşandığı hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"28.04.2020 tarihinde hastanemizde gerçekleşen şiddete dayalı olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tarafımızdan bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı yönetiminde koronavirüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra Kovid-19 tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut Kovid-19 belirtisine sahip olmadığı halde, Kovid-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir. O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra Kovid-19'a ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizim bankosuna yönlendirmiştir. O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir.

'Binada zarara, personelimizde ve hastalarımızda korkuya neden oldu'

Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır. Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur. Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir. Pandemi süreci nedeniyle büyük özveriyle, gece-gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan bizler söz konusu olayın yaşanması nedeniyle duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşır, hem şiddete maruz bırakılan personelimiz hem de o sırada hastanemizde bulunan ve ilgili şahsın yaşattığı dehşete tanıklık eden hastalarımız adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız. Bu olayın sağlık kurumlarında yaşanan son şiddet vakası olmasını diliyor, bu vesileyle tüm toplumumuzu bir kez daha 'Sağlıkta şiddete hayır' demeye çağırıyoruz."