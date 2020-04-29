YÖK duyurdu: Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen üniversite öğrencileri için bir duyuru yayınladı.
Salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim çalışmalarına aralıksız devam edildiği hatırlatılan açıklamada "Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde 'YÖK Dersleri Platformu'nu hizmete sunduk" dendi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık 'Uzaktan Eğitime Destek' kotası kapsamında erişebileceksiniz.
Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır.
Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz."
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