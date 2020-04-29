Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı

Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üsame E.'nin 'mala zarar verme' ve 'çocuğa cinsel istismar'dan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.