PTT günlük para çekme limitini yükseltti

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.
Bu doğrultuda ücretsiz para çekme limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldığını açıklayan PTT şunları belirtti:
"Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/iYo3iA5ITy— PTT AŞ (@PTTKurumsal) April 29, 2020
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