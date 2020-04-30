İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e: Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi ve "Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek" şeklindeki ifadesini eleştirdi.

Altun, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 29, 2020

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