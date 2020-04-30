Kalın: Erdoğan talimat verdi, Filistin'e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Kalın, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan v.d. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin."
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tibbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 30, 2020
Türkiye kara gün dostudur.
İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin.
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